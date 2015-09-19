Рустам Худжамов - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Рустам
|Отчество
|Махмудович
|Фамилия
|Худжамов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сквира
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Имя
|Рустам
|Отчество
|Махмудович
|Фамилия
|Худжамов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сквира
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|6
|-11
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2015
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|22.11.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Заря (Луганск)
|07.11.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|31.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|18.10.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Днепр (Днепр)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Металлист (Харьков)