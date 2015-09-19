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    Рустам Худжамов - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Рустам
    Отчество Махмудович
    Фамилия Худжамов
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Родной город Сквира
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 октября 1982 (40 лет)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
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