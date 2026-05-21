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€ 1 млн

Ахмед Хегази - статистика

Неом
25 января 1991 (35), Исмаилия
#26 | Защитник
193 см | 83 кг
Египет
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неом
26
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Неом
1 : 1
21.05.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
16.05.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Неом
2 : 1
11.05.2026
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Фат
2 : 2
02.05.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Неом
1 : 1
28.04.2026
Аль-Хазм
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Нажма
2 : 1
11.04.2026
Неом
1' - 90'
73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
3 : 4
08.04.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Неом
1 : 0
04.04.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Неом
1 : 2
28.02.2026
Аль-Холуд
1' - 37'
36'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
1 : 1
25.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Халидж
0 : 1
21.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
12.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Неом
1 : 0
06.02.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
02.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Неом
3 : 0
30.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Неом
0 : 3
24.01.2026
Аль-Ахли
1' - 81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
21.01.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Неом
1 : 2
18.01.2026
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
3 : 2
14.01.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
0 : 1
10.01.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
1 : 2
04.01.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Неом
1 : 3
31.12.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 1
25.12.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Неом
1 : 1
24.10.2025
Халидж
1' - 46'
75'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Неом
1 : 3
19.10.2025
Аль-Кадисия
1' - 90'
31'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Рияд
2 : 3
27.09.2025
Неом
1' - 90'
28'
21'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Неом
1 : 0
18.09.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
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