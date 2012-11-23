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    Абдул-Хаким Матаев - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Абдул-Хаким
    Отчество Абдул-Хадиевич
    Фамилия Матаев
    Команда Домодедово
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июля 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 18 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2013 1' -34' Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.05.2013 90' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    11.05.2013 1' -31' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    03.05.2013 38' -85' ЦСКА (мол) (Москва) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    71'
    21.04.2013 1' -82' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    12.04.2013 86' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:0 Академия Кубань (Краснодар)
    30.03.2013 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.03.2013 76' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:1 Рубин (мол) (Казань)
    90'
    08.12.2012 70' -85' Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    23.11.2012 76' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0
    18.11.2012 62' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    80'
    09.11.2012 90' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    03.11.2012 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    28.09.2012 65' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.09.2012 90' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    31.08.2012 58' -90' Рубин (мол) (Казань) 5:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    10.08.2012 46' -70' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1
    29.07.2012 1' -40' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    21.07.2012 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 4:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    82'
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