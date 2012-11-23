Абдул-Хаким Матаев - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Абдул-Хаким
|Отчество
|Абдул-Хадиевич
|Фамилия
|Матаев
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|83
|Имя
|Абдул-Хаким
|Отчество
|Абдул-Хадиевич
|Фамилия
|Матаев
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|18
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|1' -34'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.05.2013
|90' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|11.05.2013
|1' -31'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|03.05.2013
|38' -85'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|71'
|21.04.2013
|1' -82'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2013
|86' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.03.2013
|76' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:1
|Рубин (мол) (Казань)
|90'
|08.12.2012
|70' -85'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Динамо (мол) (Москва)
|23.11.2012
|76' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|18.11.2012
|62' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|80'
|09.11.2012
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.11.2012
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.09.2012
|65' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.09.2012
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|31.08.2012
|58' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|5:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.08.2012
|46' -70'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|29.07.2012
|1' -40'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.07.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|4:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|82'