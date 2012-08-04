|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.12.2012
|1' -36'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.11.2012
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.09.2012
|1' -52'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:4
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.08.2012
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|68'
|19.08.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|11.08.2012
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.08.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Академия Кубань (Краснодар)