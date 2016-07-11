Павел Осипов - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Фёдорович
|Фамилия
|Осипов
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Павел
|Отчество
|Фёдорович
|Фамилия
|Осипов
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2016
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|23.07.2016
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|16.07.2016
|1' -32'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|11.07.2016
|1' -58'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|20'