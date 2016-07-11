Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павел Осипов - статистика

    #73 | Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Фёдорович
    Фамилия Осипов
    Команда Лахти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 января 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-2 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2016 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    23.07.2016 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    16.07.2016 1' -32' Шинник (Ярославль) 1:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    11.07.2016 1' -58' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Сокол (Саратов)
    20'
    • Читайте нас: 
    11