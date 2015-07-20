Эдик Плиев - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Эдик
|Отчество
|Заурович
|Фамилия
|Плиев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Эдик
|Отчество
|Заурович
|Фамилия
|Плиев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2015
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|18.08.2015
|77' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.07.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:0
|Алания (Владикавказ)