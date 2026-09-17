Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Чубукин - статистика

Шумбрат
21 февраля 1995 (31), Саранск
#44 | Защитник
184 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Шумбрат
2 : 3
12.09.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Арсенал-2
1 : 1
23.08.2026
Шумбрат
1' - 90'
61'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шумбрат
22
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Шумбрат
2 : 3
12.09.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Арсенал-2
1 : 1
23.08.2026
Шумбрат
1' - 90'
61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Шумбрат
1 : 1
15.08.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
08.08.2026
Шумбрат
1' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сатурн
4 : 2
01.08.2026
Шумбрат
1' - 90'
13'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Шумбрат
1 : 2
25.07.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
1' - 90'
53'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Шумбрат
2 : 0
31.05.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Родина-М
0 : 1
23.05.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Шумбрат
2 : 5
16.05.2026
Металлург Л
1' - 90'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Зенит
1 : 3
08.05.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Шумбрат
2 : 3
02.05.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Строгино
1 : 2
26.04.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Шумбрат
3 : 2
18.04.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Шумбрат
3 : 1
11.04.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Спартак Т
2 : 1
04.04.2026
Шумбрат
1' - 90'
Главные новости
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
1
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
8
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+