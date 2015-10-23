Алексей Чубукин - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чубукин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|69
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чубукин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|18
|0
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|1' -77'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|67' 77'
|22.04.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.04.2016
|46' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|52'
|13.03.2016
|1' -46'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.03.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.12.2015
|63' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27.11.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|21.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|82'
|23.10.2015
|89' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|19.10.2015
|1' -62'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.10.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|52'
|27.09.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|19.09.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|44'
|13.09.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|29.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|22.08.2015
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|64'
|16.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)