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Ян Тигорев
Статистика
Ян Тигорев - статистика
Завершил карьеру
10 марта 1984 (42), Уссурийск
#28 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Беларусь | Россия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мн
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Рапид
2 : 1
10.12.2015
Динамо Мн
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Динамо Мн
1 : 0
26.11.2015
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.10.2015
Рапид
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Виктория
2 : 0
17.09.2015
Динамо Мн
78' - 90'
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