Олег Лайзанс - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Лайзанс
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Лайзанс
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|1:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.08.2019
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:1
|Рига (Рига)
|15.08.2019
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|2:2
|Рига (Рига)
|62'
|01.08.2019
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|2:1
|Пяст (Гливице)
|89'
|25.07.2019
|1' -90'
|Пяст (Гливице)
|3:2
|Рига (Рига)