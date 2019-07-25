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    Олег Лайзанс - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Олег
    Фамилия Лайзанс
    Команда Вентспилс
    Состав Основной
    Родной город Рига
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 марта 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рига 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 Был в запасе Рига (Рига) 1:0 Копенгаген (Копенгаген)
    22.08.2019 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 3:1 Рига (Рига)
    15.08.2019 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 2:2 Рига (Рига)
    62'
    01.08.2019 Был в запасе Рига (Рига) 2:1 Пяст (Гливице)
    89'
    25.07.2019 1' -90' Пяст (Гливице) 3:2 Рига (Рига)
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