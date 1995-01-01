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    Александр Дементьев - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Андреевич
    Фамилия Дементьев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 января 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 80
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