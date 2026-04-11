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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Зенит
Александр Дементьев
Статистика
Александр Дементьев - статистика
Зенит
5 января 1995 (31)
#20 | Вратарь
190 см | 80 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Зенит
0 : 0
19.09.2026
Арсенал-2
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Строгино
3 : 0
13.09.2026
Зенит
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Зенит
2 : 1
05.09.2026
СКА-Хабаровск-2
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
73' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Зенит
0 : 0
19.09.2026
Арсенал-2
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Строгино
3 : 0
13.09.2026
Зенит
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Зенит
2 : 1
05.09.2026
СКА-Хабаровск-2
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
1 : 0
22.08.2026
Спартак Т
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Авангард
1 : 0
15.08.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Зенит
0 : 2
08.08.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Арсенал-2
1 : 1
31.05.2026
Зенит
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Зенит
1 : 0
23.05.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
СКА-Хабаровск-2
5 : 0
15.05.2026
Зенит
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Зенит
1 : 3
08.05.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Спартак Т
2 : 0
02.05.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
0 : 1
25.04.2026
Авангард
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
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