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Эйтан Тиби
Статистика
Эйтан Тиби - статистика
Завершил карьеру
16 ноября 1987 (38)
#18 | Защитник
185 см
Израиль
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
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Лига чемпионов 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
4
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль БШ
2 : 4
15.08.2024
Млада Болеслав
1' - 74'
35'
74'
Лига конференций, 3 раунд
Млада Болеслав
1 : 1
08.08.2024
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Черно Море
1 : 2
01.08.2024
Хапоэль БШ
1' - 90'
81'
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль БШ
0 : 0
25.07.2024
Черно Море
1' - 90'
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