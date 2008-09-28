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    Андрей Глущенко - статистика

    #37 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Глущенко
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 марта 1974 (48 лет)
    Рост 187
    Вес 84
    Статистика по турнирам
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