Андрей Глущенко - статистика
#37 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Глущенко
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 марта 1974 (48 лет)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Глущенко
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 марта 1974 (48 лет)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|6
|-9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|14.03.2009
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.03.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|05.12.2008
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:4
|Динамо (Киев)
|15.11.2008
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:3
|Таврия (Симферополь)
|08.11.2008
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|01.11.2008
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|18.10.2008
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|03.10.2008
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.09.2008
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|19.07.2008
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)