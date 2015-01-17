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    Ладислас Дунияма - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Ладислас
    Фамилия Дунияма
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 1986 (36 лет)
    Рост 163
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Конго 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2015 Был в запасе Конго 2:4 ДР Конго
    25.01.2015 63' -90' Конго 2:1 Буркина-Фасо
    21.01.2015 Был в запасе Габон 0:1 Конго
    17.01.2015 65' -90' Экваториальная Гвинея 1:1 Конго
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