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    Карлос Гарсиа - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Карлос
    Фамилия Гарсиа
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 165
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2014 1' -60' Бетис (Севилья) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.03.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    28.03.2014 79' -90' Леванте (Валенсия) 1:3 Бетис (Севилья)
    08.03.2014 84' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    02.03.2014 76' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Бетис (Севилья)
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