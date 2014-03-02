Карлос Гарсиа - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Гарсиа
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|165
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Гарсиа
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2014
|1' -60'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.03.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Малага (Малага)
|28.03.2014
|79' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|08.03.2014
|84' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.03.2014
|76' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Бетис (Севилья)