Мойсес Гарсиа - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Мойсес
|Фамилия
|Гарсиа
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Имя
|Мойсес
|Фамилия
|Гарсиа
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:0
|Спортинг (Хихон)
|05.05.2012
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|01.05.2012
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|28.04.2012
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:3
|Спортинг (Хихон)
|21.04.2012
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|14.04.2012
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Спортинг (Хихон)