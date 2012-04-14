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    Мойсес Гарсиа - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Мойсес
    Фамилия Гарсиа
    Команда Спортинг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 1989 (33 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 Был в запасе Малага (Малага) 1:0 Спортинг (Хихон)
    05.05.2012 1' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Бетис (Севилья)
    01.05.2012 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:3 Вильярреал (Вильярреал)
    28.04.2012 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:3 Спортинг (Хихон)
    21.04.2012 1' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    14.04.2012 1' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Спортинг (Хихон)
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