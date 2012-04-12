Энрике Риверо - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Риверо
|Команда
|Расинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Риверо
|Команда
|Расинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:4
|Осасуна (Памплона)
|05.05.2012
|1' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|45'
|01.05.2012
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|28.04.2012
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Расинг (Сантандер)
|12.04.2012
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)