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    Маттиа Филиппи - статистика

    #93 | Нападающий
    Имя Маттиа
    Фамилия Филиппи
    Команда Виченца
    Состав Основной
    Родной город Луго-ди-Романья
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чезена 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 57' -90' Чезена (Чезена) 2:3 Рома (Рим)
    06.05.2012 77' -90' Новара (Новара) 3:0 Чезена (Чезена)
    02.05.2012 77' -90' Чезена (Чезена) 0:1 Удинезе (Удине)
    07.04.2012 63' -90' Чезена (Чезена) 0:0 Болонья (Болонья)
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