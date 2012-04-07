Маттиа Филиппи - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Филиппи
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луго-ди-Романья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Филиппи
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луго-ди-Романья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|57' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Рома (Рим)
|06.05.2012
|77' -90'
|Новара (Новара)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|02.05.2012
|77' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|07.04.2012
|63' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Болонья (Болонья)