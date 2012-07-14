|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|6
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2012
|1' -60'
|Металлист (Харьков)
|4:0
|Ворскла (Полтава)
|43' 60'
|18.08.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|12.08.2012
|1' -66'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Арсенал (Киев)
|05.08.2012
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|28.07.2012
|1' -81'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|21.07.2012
|1' -76'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|14.07.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)