Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серж Дебле - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Серж
    Фамилия Дебле
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Родной город Аниама
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 октября 1989 (33 года)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 68' - 90' Тобол 3:1 Аксу Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 68' -90' Тобол (Костанай) 3:1 Аксу (Аксу)
    90'
    • Читайте нас: 
    11