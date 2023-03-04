Серж Дебле - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Серж
|Фамилия
|Дебле
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аниама
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1989 (33 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Серж
|Фамилия
|Дебле
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аниама
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1989 (33 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|68' -90'
|Тобол (Костанай)
|3:1
|Аксу (Аксу)
|90'