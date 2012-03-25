Массимилиано Аммендола - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Массимилиано
|Фамилия
|Аммендола
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Имя
|Массимилиано
|Фамилия
|Аммендола
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|21.04.2012
|90' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Новара (Новара)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:3
|Аталанта (Бергамо)
|25.03.2012
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Катания (Катания)