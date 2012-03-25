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    Массимилиано Аммендола - статистика

    #90 | Полузащитник
    Имя Массимилиано
    Фамилия Аммендола
    Команда Ботев
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 1990 (32 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:2 Наполи (Неаполь)
    21.04.2012 90' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Новара (Новара)
    11.04.2012 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    25.03.2012 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:2 Катания (Катания)
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