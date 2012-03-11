Франческо Урсо - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Урсо
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фано
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Урсо
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фано
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Рома (Рим)
|02.05.2012
|90' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:2
|Сиена (Сиена)