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    Франческо Урсо - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Франческо
    Фамилия Урсо
    Команда Виченца
    Состав Основной
    Родной город Фано
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чезена 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:3 Рома (Рим)
    02.05.2012 90' -90' Чезена (Чезена) 0:1 Удинезе (Удине)
    11.04.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Чезена (Чезена)
    11.03.2012 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:2 Сиена (Сиена)
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