Кадер - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Абделькадер
|Фамилия
|Оуеслати
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Имя
|Абделькадер
|Фамилия
|Оуеслати
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2012
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|26.09.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:4
|Атлетико (Мадрид)
|20.08.2012
|75' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)