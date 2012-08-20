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    Кадер - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Абделькадер
    Фамилия Оуеслати
    Команда Нумансия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 октября 1991 (31 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2012 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    30.09.2012 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    26.09.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:4 Атлетико (Мадрид)
    20.08.2012 75' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
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