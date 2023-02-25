Айдар Хабибуллин - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Айдар
|Отчество
|Айратович
|Фамилия
|Хабибуллин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Айдар
|Отчество
|Айратович
|Фамилия
|Хабибуллин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 21 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|02.11.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)