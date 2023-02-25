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    Айдар Хабибуллин - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Айдар
    Отчество Айратович
    Фамилия Хабибуллин
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июля 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    25.02.2023 Был в запасе Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    02.11.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
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