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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Волга
Айдар Хабибуллин
Трансферы
€ 350 тыс
Айдар Хабибуллин - трансферы
Волга
25 июля 1995 (31), Казань
#30 | Защитник
184 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
09.07.20 / 30.06.26
Динамо Бр
Волга
Свободный агент
05.02.20 / 09.07.20
Волга
Динамо Бр
Свободный агент
01.07.16 / 02.03.17
Нефтехимик
Без клуба
Свободный агент
01.01.16 / 01.07.16
Рубин-2
Нефтехимик
?
01.07.15 / 01.01.16
Рубин-2
Рубин-2
?
01.07.14 / 01.07.15
Рубин-2
Рубин-2
?
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