|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2012
|74' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|29.09.2012
|61' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|21.09.2012
|77' -90'
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|01.09.2012
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|25.08.2012
|56' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.08.2012
|1' -55'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|03.08.2012
|74' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|85'