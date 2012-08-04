|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.11.2012
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|04.08.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Академия Кубань (Краснодар)