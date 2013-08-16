|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2013
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.11.2013
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.10.2013
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.10.2013
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.10.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.09.2013
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|16.08.2013
|1' -86'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)