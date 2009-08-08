Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андриус Йокшас - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Андриус
    Фамилия Йокшас
    Команда Атлантас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1979 (44 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:3 Динамо (Киев)
    05.12.2009 90' -90' Металлург (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
    28.11.2009 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:0 Таврия (Симферополь)
    21.11.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:2 Говерла (Ужгород)
    01.11.2009 90' -90' Таврия (Симферополь) 2:1 Днепр (Днепр)
    30.08.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:0 Ворскла (Полтава)
    22.08.2009 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Таврия (Симферополь)
    08.08.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    • Читайте нас: 
    11