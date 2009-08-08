Андриус Йокшас - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Андриус
|Фамилия
|Йокшас
|Команда
|Атлантас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1979 (44 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Андриус
|Фамилия
|Йокшас
|Команда
|Атлантас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1979 (44 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:3
|Динамо (Киев)
|05.12.2009
|90' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Таврия (Симферополь)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2009
|90' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|30.08.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|08.08.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)