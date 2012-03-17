|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2012
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.05.2012
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|01.05.2012
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.04.2012
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.04.2012
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|06.04.2012
|90' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.03.2012
|83' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|89'
|17.03.2012
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)