Торстен Рохер - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Торстен
|Фамилия
|Рохер
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1991 (31 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Торстен
|Фамилия
|Рохер
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|46' - 90'
|Хартберг
|2:1
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|46' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|53'
|18.02.2023
|70' - 90'
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|11.02.2023
|65' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|16
|4
|6
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|46' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|26.02.2023
|46' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|53'
|18.02.2023
|70' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.02.2023
|65' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|87'
|13.11.2022
|64' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|82'
|05.11.2022
|71' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|75'
|30.10.2022
|68' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|1' -70'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|38'
|16.10.2022
|58' -90'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|90'
|09.10.2022
|46' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|01.10.2022
|80' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|81'
|17.09.2022
|73' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|90'
|21.08.2022
|1' -69'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|16'
|14.08.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|45'
|30.07.2022
|46' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.07.2022
|1' -63'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)
|26' 31'