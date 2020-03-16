Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 США. МЛС 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012