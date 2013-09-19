Стеффен Нюстрём - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Стеффен
|Фамилия
|Нюстрём
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Стеффен
|Фамилия
|Нюстрём
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|24.10.2013
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|03.10.2013
|67' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)