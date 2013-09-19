Вильям Францен - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Францен
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июня 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Францен
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июня 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|74' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)
|28.11.2013
|1' -68'
|Тромсе (Тромсе)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|08.11.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)