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    Вильям Францен - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Вильям
    Фамилия Францен
    Команда Тромсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июня 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 74' -90' Шериф (Тирасполь) 2:0 Тромсе (Тромсе)
    28.11.2013 1' -68' Тромсе (Тромсе) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    08.11.2013 1' -90' Тромсе (Тромсе) 0:1 Анжи (Махачкала)
    19.09.2013 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Тромсе (Тромсе)
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