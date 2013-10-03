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    Ханс Норбюэ - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Ханс
    Фамилия Норбюэ
    Команда Тромсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1987 (36 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -74' Шериф (Тирасполь) 2:0 Тромсе (Тромсе)
    28.11.2013 68' -90' Тромсе (Тромсе) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    24.10.2013 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    03.10.2013 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Шериф (Тирасполь)
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