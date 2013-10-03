Ханс Норбюэ - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Ханс
|Фамилия
|Норбюэ
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1987 (36 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ханс
|Фамилия
|Норбюэ
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1987 (36 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -74'
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)
|28.11.2013
|68' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|24.10.2013
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|03.10.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)