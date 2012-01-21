Нарцисс Эканга - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Нарцисс
|Фамилия
|Эканга
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Нарцисс
|Фамилия
|Эканга
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2012
|1' -71'
|Кот-д'Ивуар
|3:0
|Экваториальная Гвинея
|29.01.2012
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Замбия
|25.01.2012
|46' -90'
|Экваториальная Гвинея
|2:1
|Сенегал
|21.01.2012
|70' -90'
|Экваториальная Гвинея
|1:0
|Ливия