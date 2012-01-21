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    Нарцисс Эканга - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Нарцисс
    Фамилия Эканга
    Команда Мазембе
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2012 1' -71' Кот-д'Ивуар 3:0 Экваториальная Гвинея
    29.01.2012 Был в запасе Экваториальная Гвинея 0:1 Замбия
    25.01.2012 46' -90' Экваториальная Гвинея 2:1 Сенегал
    21.01.2012 70' -90' Экваториальная Гвинея 1:0 Ливия
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