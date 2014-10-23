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    Асмир Кайевич - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Асмир
    Фамилия Кайевич
    Команда Чукарички
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 1990 (33 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 Цюрих (Цюрих)
    27.11.2014 1' -90' Цюрих (Цюрих) 3:1 Аполлон (Лимассол)
    41'
    06.11.2014 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 3:2 Вильярреал (Вильярреал)
    23.10.2014 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 4:1 Цюрих (Цюрих)
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