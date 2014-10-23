Асмир Кайевич - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Асмир
|Фамилия
|Кайевич
|Команда
|Чукарички
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Имя
|Асмир
|Фамилия
|Кайевич
|Команда
|Чукарички
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.11.2014
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|41'
|06.11.2014
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|3:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:1
|Цюрих (Цюрих)