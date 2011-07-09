|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2011
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:3
|Таврия (Симферополь)
|21.08.2011
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|14'
|15.08.2011
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:3
|Таврия (Симферополь)
|06.08.2011
|46' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|30.07.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|16.07.2011
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|70'
|09.07.2011
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Заря (Луганск)