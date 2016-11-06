Адилсон - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Адилсон
|Фамилия
|Варкен
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1987 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
Стоимость:
€ 2,75
млн
|Имя
|Адилсон
|Фамилия
|Варкен
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1987 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Ахмат (Грозный)
|01.12.2016
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Спартак (Москва)
|06.11.2016
|72' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)