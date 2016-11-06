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    Адилсон - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Адилсон
    Фамилия Варкен
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1987 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Стоимость:
    € 2,75
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2016 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Ахмат (Грозный)
    01.12.2016 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:1 Краснодар (Краснодар)
    26.11.2016 Был в запасе Ахмат (Грозный) 0:1 Спартак (Москва)
    06.11.2016 72' -90' Ахмат (Грозный) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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