Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Бразилия. Серия А 2018 Бразилия. Серия А 2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012