Апостолос Янну - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Апостолос
|Фамилия
|Янну
|Команда
|Гуанчжоу Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1990 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Апостолос
|Фамилия
|Янну
|Команда
|Гуанчжоу Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1990 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|6
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|41'
|08.08.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Гент (Гент)
|01.08.2019
|1' -90'
|Левски (София)
|0:4
|АЕК (Ларнака)
|29'
|25.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Левски (София)
|67'
|18.07.2019
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|11.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:0
|Петрокуб (Хынчешты)