Акоран Баррера - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Акоран
|Фамилия
|Баррера
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1983 (40 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Акоран
|Фамилия
|Баррера
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1983 (40 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|5
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|68'
|08.08.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Гент (Гент)
|80'
|01.08.2019
|1' -90'
|Левски (София)
|0:4
|АЕК (Ларнака)
|82'
|25.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Левски (София)
|27'
|18.07.2019
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|11.07.2019
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:0
|Петрокуб (Хынчешты)