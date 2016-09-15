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    Игорь Левченко - статистика

    #91 | Вратарь
    Имя Игорь
    Фамилия Левченко
    Команда Заря
    Состав Основной
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 февраля 1991 (32 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 1' -90' Заря (Луганск) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    24.11.2016 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:0 Заря (Луганск)
    20.10.2016 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Заря (Луганск)
    15.09.2016 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
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