Игорь Левченко - статистика
#91 | Вратарь
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Левченко
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Левченко
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Заря (Луганск)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Заря (Луганск)
|15.09.2016
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)