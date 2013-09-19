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    Мехмед Алиспахич - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Мехмед
    Фамилия Алиспахич
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Бугойно
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2013 1' -80' Риека (Риека) 0:0 Витория Гимараеш (Гимараеш)
    08.11.2013 58' -90' Риека (Риека) 1:1 Лион (Лион)
    24.10.2013 1' -82' Лион (Лион) 1:0 Риека (Риека)
    19.09.2013 Был в запасе Витория Гимараеш (Гимараеш) 4:0 Риека (Риека)
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