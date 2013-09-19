Мехмед Алиспахич - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Мехмед
|Фамилия
|Алиспахич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бугойно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Мехмед
|Фамилия
|Алиспахич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бугойно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2013
|1' -80'
|Риека (Риека)
|0:0
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|08.11.2013
|58' -90'
|Риека (Риека)
|1:1
|Лион (Лион)
|24.10.2013
|1' -82'
|Лион (Лион)
|1:0
|Риека (Риека)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|4:0
|Риека (Риека)