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    Деян Трайковски - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Деян
    Фамилия Трайковски
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2017 Был в запасе Словения 4:0 Литва
    11.11.2016 1' -63' Мальта 0:1 Словения
    15'
    11.10.2016 Был в запасе Словения 0:0 Англия
    08.10.2016 Был в запасе Словения 1:0 Словакия
    04.09.2016 Был в запасе Литва 2:2 Словения
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