Деян Трайковски - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Трайковски
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Трайковски
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словения
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2017
|Был в запасе
|Словения
|4:0
|Литва
|11.11.2016
|1' -63'
|Мальта
|0:1
|Словения
|15'
|11.10.2016
|Был в запасе
|Словения
|0:0
|Англия
|08.10.2016
|Был в запасе
|Словения
|1:0
|Словакия
|04.09.2016
|Был в запасе
|Литва
|2:2
|Словения