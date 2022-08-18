Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Георги Терзиев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Георги
    Фамилия Терзиев
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Родной город Сливен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Лудогорец (Разград)
    27.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 0:1 Бетис (Севилья)
    13.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    06.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
    15.09.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:2 Лудогорец (Разград)
    08.09.2022 87' -90' Лудогорец (Разград) 2:1 Рома (Рим)
    25.08.2022 Был в запасе Жальгирис (Вильнюс) 3:3 Лудогорец (Разград)
    18.08.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 1:0 Жальгирис (Вильнюс)
    • Читайте нас: 
    11