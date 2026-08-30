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Болгария. Первая лига
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Лудогорец
Георги Терзиев
Статистика
€ 25 тыс
Георги Терзиев - статистика
Лудогорец
18 апреля 1992 (34), Сливен
#5 | Защитник
183 см
Болгария
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 7 тур
Спартак Варна
1 : 1
30.08.2026
Лудогорец
Был в запасе
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2025/2026
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Лион
1 : 1
30.01.2025
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Лудогорец
0 : 2
23.01.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
2 : 2
12.12.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Лацио
0 : 0
28.11.2024
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Лудогорец
1 : 2
07.11.2024
Атлетик
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Андерлехт
2 : 0
24.10.2024
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Виктория
0 : 0
03.10.2024
Лудогорец
78' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Был в запасе
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