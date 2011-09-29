Петар Йованович - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Васлуй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Васлуй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Васлуй
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|1' -80'
|Цюрих (Цюрих)
|2:0
|Васлуй (Васлуй)
|02.12.2011
|58' -90'
|Васлуй (Васлуй)
|0:0
|Лацио (Рим)
|85'
|03.11.2011
|43' -90'
|Васлуй (Васлуй)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|20.10.2011
|79' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:0
|Васлуй (Васлуй)
|29.09.2011
|73' -90'
|Васлуй (Васлуй)
|2:2
|Цюрих (Цюрих)