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    Петар Йованович - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Петар
    Фамилия Йованович
    Команда Васлуй
    Состав Основной
    Родной город Тузла
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июля 1982 (40 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Васлуй 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 1' -80' Цюрих (Цюрих) 2:0 Васлуй (Васлуй)
    02.12.2011 58' -90' Васлуй (Васлуй) 0:0 Лацио (Рим)
    85'
    03.11.2011 43' -90' Васлуй (Васлуй) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    20.10.2011 79' -90' Спортинг (Лиссабон) 2:0 Васлуй (Васлуй)
    29.09.2011 73' -90' Васлуй (Васлуй) 2:2 Цюрих (Цюрих)
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