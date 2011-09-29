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    Эли Зизов - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Эли
    Фамилия Зизов
    Команда Маккаби
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1991 (32 года)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 72' -90' Динамо (Киев) 3:3 Маккаби (Тель-Авив)
    02.12.2011 83' -90' Маккаби (Тель-Авив) 2:3 Бешикташ (Стамбул)
    03.11.2011 1' -60' Маккаби (Тель-Авив) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.09.2011 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:1 Динамо (Киев)
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