Эли Зизов - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Эли
|Фамилия
|Зизов
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1991 (32 года)
|Рост
|174
|Имя
|Эли
|Фамилия
|Зизов
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1991 (32 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|72' -90'
|Динамо (Киев)
|3:3
|Маккаби (Тель-Авив)
|02.12.2011
|83' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:3
|Бешикташ (Стамбул)
|03.11.2011
|1' -60'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.09.2011
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:1
|Динамо (Киев)