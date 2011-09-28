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    Яннис Потуридис - статистика

    #92 | Защитник
    Имя Яннис
    Фамилия Потуридис
    Команда Пантракикос
    Состав Основной
    Родной город Салоники
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 1992 (31 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2011 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Арсенал (Лондон)
    23.11.2011 89' -90' Марсель (Марсель) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    01.11.2011 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:0 Олимпиакос (Пирей)
    19.10.2011 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Боруссия (Дортмунд)
    28.09.2011 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
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