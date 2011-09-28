Яннис Потуридис - статистика
#92 | Защитник
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Потуридис
|Команда
|Пантракикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Потуридис
|Команда
|Пантракикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2011
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Арсенал (Лондон)
|23.11.2011
|89' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|01.11.2011
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Олимпиакос (Пирей)
|19.10.2011
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Боруссия (Дортмунд)
|28.09.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)