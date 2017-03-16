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Андрей Препелицэ
Статистика
Андрей Препелицэ - статистика
Завершил карьеру
8 декабря 1985 (40), Слатина
#28 | Полузащитник
178 см | 75 кг
Румыния
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Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
16.03.2017
Ростов
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Ростов
1 : 1
09.03.2017
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
1 : 1
23.02.2017
Ростов
46' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Ростов
4 : 0
16.02.2017
Спарта
83' - 90'
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