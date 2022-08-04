Лукаш Пущек - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Пущек
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Пущек
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)