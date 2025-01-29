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Лукаш Паушек
Статистика
Лукаш Паушек - статистика
Завершил карьеру
9 декабря 1992 (33)
#25 | Защитник
Словакия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2024/2025
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 8 тур
Бавария
3 : 1
29.01.2025
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 7 тур
Слован
1 : 3
21.01.2025
Штутгарт
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Атлетико
3 : 1
11.12.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Слован
2 : 3
26.11.2024
Милан
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Слован
1 : 4
05.11.2024
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Жирона
2 : 0
22.10.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Слован
0 : 4
01.10.2024
Манчестер Сити
78' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2024
Слован
71' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
1' - 61'
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