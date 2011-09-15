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    Рузвельт Эзекияс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Рузвельт
    Фамилия Эзекияс
    Команда Бухарест
    Состав Основной
    Родной город Юндиай
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1981 (42 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бухарест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2011 Был в запасе Бухарест (Бухарест) 1:3 Хапоэль (Тель-Авив)
    03.11.2011 Был в запасе Легия (Варшава) 3:1 Бухарест (Бухарест)
    20.10.2011 Был в запасе Бухарест (Бухарест) 0:1 Легия (Варшава)
    29.09.2011 Был в запасе Бухарест (Бухарест) 1:3 ПСВ (Эйндховен)
    15.09.2011 1' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 0:1 Бухарест (Бухарест)
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